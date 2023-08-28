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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:34

При столкновении «Лады» и «Нивы» пострадали два человека

Два человека получили травмы в аварии в Слободском
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Авария случилась под вечер. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Авария случилась под вечер. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Госавтоинспекции рассказали еще об одной аварии, случившейся в выходные.

По предварительным данным, в субботу, 26 августа, в Слободском столкнулись два авто - «Лада Веста» и «Шевроле Нива». Авария произошла в 16 часов 50 минут у дома на улице Рождественской, 58.

Травмы получили оба водителя - 26-летний и 48-летний местный жители. О других пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно и о воскресном смертельном ДТП с опрокинувшимся в кювет «Фордом».