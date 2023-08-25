Еще 6 дворов в Кирове доремонтировали и сдали комиссии

К качеству материалов и работ у комиссии вопросов не возникло. Фото: киров.рф
Очередные 6 дворов, отремонтированные по федеральному проекту ФКГС, приняты в эксплуатацию.
Это придомовые территории на улицах Некрасова, 23, Чапаева, 38, Солнечной, 31, Мира, 30, Физкультурников, 13 и Лепсе, 60. Везде провели одинаковые работы: сделали тротуары из брусчатки и подходы к подъездам, поставили скамейки и урны, заасфальтировали проезды.
По нескольким адресам также открыли детские спортивные комплексы.
К качеству материалов и работ у комиссии вопросов не возникло.
Всего в нынешнем году по ФКГС ремонтируют 30 городских дворов, 21 уже сдан, - отмечают в мэрии.
Завершить все работы должны в сентябре.