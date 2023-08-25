Еще 6 дворов в Кирове доремонтировали и сдали комиссии

К качеству материалов и работ у комиссии вопросов не возникло. Фото: киров.рф

Очередные 6 дворов, отремонтированные по федеральному проекту ФКГС, приняты в эксплуатацию.

Это придомовые территории на улицах Некрасова, 23, Чапаева, 38, Солнечной, 31, Мира, 30, Физкультурников, 13 и Лепсе, 60. Везде провели одинаковые работы: сделали тротуары из брусчатки и подходы к подъездам, поставили скамейки и урны, заасфальтировали проезды.

По нескольким адресам также открыли детские спортивные комплексы.

К качеству материалов и работ у комиссии вопросов не возникло.

Всего в нынешнем году по ФКГС ремонтируют 30 городских дворов, 21 уже сдан, - отмечают в мэрии.

Завершить все работы должны в сентябре.