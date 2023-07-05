20 дворов ремонтируют в Кирове

Подрядчики ремонтируют проезды и делают тротуары. Фото: kirovreg.ru

На сегодня в Кирове продолжают благоустройство 20 дворов. Работы идут по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На Северной набережной, 17 и 19 делают тротуары, будут асфальтировать проезд во дворах, оборудуют автостоянку. Поставят также скамейки и урны.

Первые два объекта уже сданы: во дворах по Екатерины Кочкиной, 8 и 8к3 уложили асфальт, сделали тротуары, поставили скамейки.

Всего в городе в 2023 году должны благоустроить 30 дворов, - уточняют в правительстве Кировской области. В некоторых дворах также смонтируют освещение.