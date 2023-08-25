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НовостиОбщество25 августа 2023 5:50

60 сотрудников нужно новой дирекции благоустройства Кирова

Ищут замдиректора, юриста, рабочих и водителей
Петр МАКСИМОВ
По вопросам трудоустройства можно обращаться напрямую в дирекцию

По вопросам трудоустройства можно обращаться напрямую в дирекцию

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Кировсвет» и управление дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) не так давно реорганизовали - объединили в дирекцию благоустройства.

Теперь у учреждения изменено штатное расписание, - сообщают в администрации Кирова.

На сегодня в дирекции не закрыты 60 вакансий: нужны семеро рабочих, дизайнеры, инженеры, водители, юрист, замдиректора, а также эксперты по самым разным вопросам (от дорог до закупок).

По вопросам трудоустройства предлагают обращаться в саму дирекцию: улица Азина, 59, телефон 22-19-01.

А «зеленый» департамент пока готовит фестиваль садов в сквере Борцам революции.