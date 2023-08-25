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НовостиОбщество25 августа 2023 4:50

26 августа экомобиль приедет ко дворцу пионеров и «Быстрице»

На каждой точке машина задержится на час
Петр МАКСИМОВ
Сдать можно будет самое разное вторсырье. Фото: «Куприт»

Сдать можно будет самое разное вторсырье. Фото: «Куприт»

В субботу, 26 августа, по Кирову традиционно проедет экомобиль регионального оператора «Куприт». Кировчане смогут сдать вторсырье в переработку.

В 10 часов утра машина приедет ко дворцу пионеров (Сурикова, 21). А в 12 часов экомобиль ждут у спорткомплекса «Быстрица» на Маршала Конева, 10. И там, и там машина будет стоять по часу.

Сдать можно будет макулатуру, фольгированные упаковки, одежду, стекло, жесть, алюминий - полный список опубликован здесь.

Традиционно будут принимать и более редкие предметы - крышечки, пробки, дозаторы и пр.