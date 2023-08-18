Экомобиль приедет в Нововятск

Жестянки тоже принимают. Фото: «Куприт»

В субботу, 19 августа, акции по сбору вторичного сырья пройдут по двум адресам в Нововятском районе Кирова, - сообщает «Куприт».

В 10 часов экомобиль приедет на площадку у центра «Радуга» (улица Советская, 79). К 12 часам спецмашину ждут в Радужном, у магазина на проспекте Строителей, 2. И там, и там экомобиль будет стоять по часу.

Сдать можно будет пластик с маркировкой от 1 до 6 (без 3), «тетрапаки» без крышек, алюминий, жесть, макулатуру. Отдельно - редкости: пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки от напитков и пр.

К акции можно присоединиться в качестве волонтера.