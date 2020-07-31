Сухой и без пищевых остатков: какой мусор кировчане могут сдать в переработку

После нескольких месяцев перерыва в Кирове возобновились поездки «Сбормобиля». Акцию организовали активисты проекта «Вятка без мусора». Ее суть заключается в том, что все желающие могут принести чистое и отсортированное вторсырье на остановку «Сбормобиля». На месте мусор по фракциям необходимо распределить по мешкам, которые волонтеры загрузят в машину.

ЧТО МОЖНО ПРИНЕСТИ?

1. «ПЭТ бутылки».

Иными словами, в переработку возьмут стандартные бутылки из-под напитков из твердого прозрачного пластика разных цветов. На тарах должна быть маркировка 01 (PET). При этом у вас не примут белые и цветные непрозрачные бутылки (например, из-под кефира).

2. «ПЭТ прочее».

В эту группу входит твердый пластик также с «треугольником» 01 (PET), а именно контейнеры, банки, нестандартные бутылки и тара объемом больше трех литров.

3. «HDPE тара».

Подготовьте контейнеры от бытовой химии, шампуней и крышечки от бутылок с маркировкой 02 (HDPE).

4. «PP тара».

К этой категории относится твердый пластик с «треугольником» 05 (PP). Обычно с такой маркировкой бывают стаканчики от йогурта, сметаны, ведерки от майонеза, контейнеры.

5. Макулатура.

На остановку «Сбормобиля» можно принести картон и бумагу, кроме втулок, салфеток, чеков и фотографий.

6. Жестяные банки и крышки.

Под эту категорию также подойдет все, что сильно магнитится, включая гвозди, саморезы, старые металлические ручки от дверей и шкафов.

7. Алюминиевые банки и крышки.

Только не забудьте убрать пластиковые и бумажные вставки.

8. Стеклянные банки и бутылки.

Кроме того, в «Сбормобиль» примут зубные щетки, пластиковые карты, дискеты и компакт-диски, а также квадратные пластиковые коробки от CD/DVD-дисков. Пленку, пакеты, а также все изделия из полистирола с маркировкой 06 (РS) волонтеры у вас не примут. Если полистирол в Кирове сдать не получится из-за того, что завод, перерабатывающий фракцию, перестал работать, то пакеты и пленку можно отнести в стационарный пункт по приему «Убежище вторсырья». Информацию о том, как правильно подготовиться к сдаче, а также о режиме работы можно найти в группе пункта во Вконтакте.

КУДА МОЖНО ПРИНЕСТИ МУСОР

1 августа «Сбормобиль» сделает в Кирове семь остановок в разных районах города:

09:30 - 09:50 - поселок Ганино, площадка у дома на Центральной, 5;

10:10 - 10:30 - ДК Металлургов, стоянка перед входом на Октябрьском проспекте, 31;

11:00 - 11:30 - Первомайская администрация, парковка перед зданием на Розы Люксембург, 3;

12:00 - 12:30 - Филармония, парковка со стороны парка им. Гагарина, въезд с ул. Красноармейской;

13:00 - 13:30 - Сельскохозяйственная академия, парковка у аллеи Октябрьского проспекта напротив главного входа в ВГСХА;

13:50 - 14:20 - Дворец Пионеров, стоянка для машин у арки со стороны Сурикова;

14:40 - 15:00 - парк Победы, площадка у магазина на Ломоносова, 14а.

Сырье, которое вы сдаете, должно быть чистым, сухим и без пищевых остатков. Пластик принимается без этикеток. Стекло и металл тоже желательно очистить от этикеток. Все фракции должны быть собраны отдельно друг от друга. Перемешанное вторсырье у вас не примут. Более подробную инструкцию можно найти здесь.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА МЕСТЕ

Постарайтесь не опоздать, чтобы все желающие успели распределить вторсырьё по мешкам, а «Сбормобиль» вовремя приехал на следующую остановку. Если вы не уверены принимают ли тот или иной мусор в переработку, уточните этот вопрос в сообщениях группы. С собой привозить такое вторсырье не нужно. Также не стоит оставлять на месте остановки пакеты со смешанным сырьём, они отправятся на свалку.

Кроме того, не забывайте соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. Если вы не успеваете подготовить вторсырье к сдаче, не расстраивайтесь. Его можно будет сдать во время следующей поездки «Сбомобиля» или другой акции от волонтеров «Вятки без мусора». Кроме того, вторсырье можно принести в стационарный пункт приема.