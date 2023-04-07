8 апреля по Кирову проедет «Экомобиль»

Организаторы акции просят заранее подготовить сырье к сдаче.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В субботу, 8 апреля, в Кирове пройдет акция «Экомобиль». Подробностями проведения поделились в АО «Куприт».
Машина для сбора перерабатываемого сырья остановится в трех районах города:
- с 10.00 до 11.00 - на пешеходной дорожке на Ленина, 198/2;
- с 11.30 до 12.30 - у магазина «Глобус» на Ленина, 102в;
- с 13.00 до 14.00 - на Заводской, 6 во дворе.
Активисты принимают пластиковые бутылки, пакеты, тетрапаки, стекло, алюминий, бумагу и многое другое.
Организаторы акции просят заранее подготовить сырье к сдаче: промыть бутылки, убрать с макулатуры скотч и скрепки, сложить все в стопки и рассортировать.
Полный список принимаемого сырья можно узнать в группе АО «Куприт».
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