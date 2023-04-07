8 апреля по Кирову проедет «Экомобиль»

Организаторы акции просят заранее подготовить сырье к сдаче. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 8 апреля, в Кирове пройдет акция «Экомобиль». Подробностями проведения поделились в АО «Куприт».

Машина для сбора перерабатываемого сырья остановится в трех районах города:

- с 10.00 до 11.00 - на пешеходной дорожке на Ленина, 198/2;

- с 11.30 до 12.30 - у магазина «Глобус» на Ленина, 102в;

- с 13.00 до 14.00 - на Заводской, 6 во дворе.

Активисты принимают пластиковые бутылки, пакеты, тетрапаки, стекло, алюминий, бумагу и многое другое.

Организаторы акции просят заранее подготовить сырье к сдаче: промыть бутылки, убрать с макулатуры скотч и скрепки, сложить все в стопки и рассортировать.

Полный список принимаемого сырья можно узнать в группе АО «Куприт».

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.