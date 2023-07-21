22 июля по Кирову вновь проедет «Экомобиль»

Кировчане смогут сдать картон, алюминий, жесть и другие виды вторсырья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как сообщает регоператор «Куприт», акция состоится в субботу, 22 июля. «Экомобиль» сделает в городе две остановки:

- 10.00-11.00 - Лепсе, 1, (на парковке у магазина «Глобус»);

- 12.00-13.00 - Дзержинского, 62 (у магазина «Глобус»).

Кировчане смогут сдать на переработку пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, алюминий, жесть и макулатуру. Кроме того, принимаются крышечки, пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки и многое другое. Полный список можно посмотреть здесь.

Горожан просят сдавать вторсырье только чистым и рассортированным по фракциям. Бумагу и картон необходимо освободить от скотча, скрепок и наклеек.