Киров получит 15 автобусов, а троллейбусы может взять в лизинг

Вероятно, это будут модели с небольшим запасом автономного хода. Фото: киров.рф

Кирову одобрили заявку на закупку 15 автобусов.

Кроме того, есть вариант обновить троллейбусный парк в лизинг. Сейчас чиновники изучают предложения и выбирают самое выгодное, - рассказал в эфире «Киров Града» начальник городского отдела транспорта Александр Баев.

В частности, речь может идти троллейбусы с запасом автономного хода на 20-50 километров - они стоят по 26-29 миллионов рублей. Есть и техника с запасом хода до 500 километров, но и стоит она значительно дороже.

Напомним, федеральный эксперт, недавно побывав в городе, остался вовсе не в восторге от нашего транспорта и инфраструктуры.