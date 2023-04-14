Александр Баев стал новым руководителем отдела транспорта администрации Кирова

С 2022 Александр Баев работал руководителем МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Кирово-Чепецка. ФОТО: Администрация города Кирова

Новым начальником отдела транспорта администрации Кирова стал Александр Баев. Об этом сообщили в мэрии города.

Александр Олегович родился в Кирове в 1992 году, в юности получил высшее юридическое образование. В 2012 году поступил на службу в линейный отдел МВД России на тарнспорте. С 2017 по 2022 годы работал в коммерческих организациях и после возглавил МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба» Кирово-Чепецка.

Также о назначении Александра Баева узнал экс-руководитель Кировского АТП Денис Пырлог.

- Я пожелаю Александру Олеговичу зарекомендовать себя первоклассным специалистом и проработать на благо жителей города хотя бы пару-тройку лет. Напомню, что за последний год отдел транспорта возглавляет уже четвертый по счету человек, - отметил Денис Юрьевич в своем телеграм-канале.

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