Назван новый лауреат крупной литературной премии

Сергей Георгиевич - 27-й обладатель этой награды. Фото: киров.рф

Литературной премии имени Александра Грина за 2023 год удостоили Сергея Дьячкова, - сообщают в администрации Кирова.

Сергей Георгиевич (псевдоним - Сергей Григорьев) дебютировал как автор сценариев для «Фитиля» и «Ералаша», пишет много коротких рассказов.

Дьячков - 27-й лауреат премии. Ее присуждают за литературные произведения, посвященные детству и юношеству. Александр Грин, в честь которого названа премия, - наш земляк, автор множества книг, в том числе не раз экранизированных.

Ко дню рождения Грина также приурочили открытие «Литературного дворика».