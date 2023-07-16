В Кирове создают литературный дворик «Алые паруса»

Сейчас на территории уже идут работы. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, зеленый уголок появится на территории музея А.С. Грина. Там планируется высадить любимые цветы писателя - герани, фуксии, жёлтые розы. На площадке появятся забор, качели и другие декоративные элементы, а оградят ее садовые решетки, увитые шиповником и девичьим виноградом.

Сейчас на территории, где разобьют зеленый уголок, уже идут работы. Площадка прибрана и очищена от старых кустарников. Для оформления изготовлены 18 деревянных цветочных кашпо, декоративная изгородь, деревянные настилы. В ближайшее время планируется установка забора и всех декоративных элементов дворика, а также оформление территории и высадка цветов.

Открытие намечено на 23 августа - день рождения Александра Грина. В этот день запланирована праздничная программа с участием кировских поэтов и писателей, исполнителей авторской песни, творческих коллективов.

Отметим, что проект стал одним из победителей конкурса «Город добрых соседей». Ранее мы писали о еще одной идее, выигравшей грант на реализацию.