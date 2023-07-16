В Кирове на Октябрьском проспекте создадут креативное экопространство

Проект стал одним из победителей конкурса «Город добрых соседей». Фото: vk.com/vk650kirov

В Кирове создадут креативное экопространство. Как рассказали в группе дирекции по подготовке к юбилею города, оно расположится на Октябрьском проспекте, у Вятского государственного агротехнологического университета (ГАТУ). Его студенты и создали проект.

Инициатива стала одним из победителей конкурса «Город добрых соседей» и получила грант в размере 640 тысяч рублей на реализацию. Его цель - привлечь кировчан к проблемам экологии.

Экопространство создадут в виде открытой площадки, разделенной на зоны для игры в шахматы или настольные игры, музицирования на пианино. Посетители также смогут зарядить свои гаджеты. На площадке расположатся тематические стенды, фотозона, книгообменник, контейнеры для раздельного сбора мусора. Летом ее украсят декоративные растения, зимой - новогоднее оформление.

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