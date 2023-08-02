Нового лауреата премии Грина назовут 23 августа

Церемонию приурочат ко дню рождения писателя. Фото: kirovreg.ru

Комиссия из чиновников, руководителей учреждений культуры, литераторов и педагогов выбрала следующего обладателя премии имени Александра Степановича Грина.

Среди кандидатов - авторы, пишущие книги для детей и подростков, «чье творчество созвучно с идеями выдающегося русского писателя-романтика Александра Грина». И те, кто внес весомый вклад в отечественную литературу, - уточняют в правительстве Кировской области.

Имя лауреата 2023 года, за которого в итоге проголосовали члены комиссии, назовут на торжественной церемонии. Ее проведут 23 августа, в день рождения Грина.

Премия учреждена в 2000 году (тогда отмечали 120 лет со дня рождения писателя). Ее лауреатами уже становились Кир Булычев, Альберт Лиханов, Сергей Лукьяненко, Владислав Крапивин, Наринэ Абгарян.