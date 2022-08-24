Лауреат премии Грина Елена Наумова: «Жизнь нужно тратить на творчество и любовь»

Елену Наумову с Александром Грином связывает, по ее словам, романтическое отношение к жизни и людям. Фото: vk.com/grin_museum

Она называет себя романтиком и убеждена, что на быт нужно тратить минимум жизненного времени. Пишет стихи и прозу, причем, успешно. Буквально вчера в Кирове получила очередную высокую награду - стала лауреатом всероссийской премии Александра Грина 2022 года. И дала нашему изданию первое интервью после награждения.

В нашей редакции в гостях - кировский поэт и прозаик Елена Наумова. Ее книги знакомы многим: «День рождения», «Сказочник», «Сквозь листву», «Серая кошка на белом облаке», «Не будите спящего Орфея», «Жетончики» и другие. Они покоряют читателей искренностью и жизненностью.

- Елена, как случилось, что вы стали и поэтом, и писателем? В детстве об этом мечтали?

- С самого детства я писала и стихи, и прозу. Дома под пианино прятала тетрадку с первым своим «романом «Королева Марго», а вот стихи не прятала - показывала своим одноклассницам и любимой учительнице по русскому языку и литературе Валентине Николаевне Мусихиной. Я ведь думала, что стихи пишут все, а когда в старших классах поняла, что мало кто этим занимается, то очень удивилась. В пору юности, конечно, победила поэзия: стихи и «слышались», и легко писались.

Тогда же стали появляться первые публикации Елены Наумовой в газетах и журналах, начали выходить ее поэтические сборники. Поступив в Литературный институт имени А.М. Горького, она училась на семинаре у известного русского поэта Владимира Кострова и рада, что как молодой автор получила бесценный опыт.

- Когда в начале девяностых вернулась после окончания института в родную Вятку и стала работать в кировских газетах, то параллельно стихам начала «пробиваться» проза, - рассказывает Елена Наумова. - Сначала мои рассказы, новеллы и сказки появились в кировских изданиях, а потом и в толстых литературных журналах Петрозаводска, Нижнего Новгорода. Внимательно отнеслись к моей прозе и в журнале «Москва». Конечно, публикации в этом столичном издании и ободряющие отзывы ведущих литературных критиков Валентина Курбатова, Льва Аннинского, Павла Басинского вдохнули уверенность, прибавили сил. С того времени у меня выходят и поэтические, и прозаические книги.

Елена признается, что в литературных кругах ее достаточно хорошо узнали как молодого поэта после победы в поэтическом конкурсе «Пою мое Отчество».

- В 1970-е годы во всероссийском молодежном литературно-художественном журнале «Смена» начали публиковать мои стихи. С ними я и стала победителем этого конкурса. Про меня начали писать в кировских газетах, пригласили на телевидение и в клуб «Молодость» при областной газете «Комсомольское племя». С того времени я часто выступаю на писательских встречах и книжных фестивалях. Только думаю, не в событиях дело. Главное - это когда твои книги не залеживаются на библиотечных полках, а на творческие встречи приходят читатели, задают вопросы, рассказывают о том, как прочитанное повлияло на них.

Книги кировского поэта и прозаика есть во многих библиотеках не только в России, но и бывших советских республик. Фото предоставлено героиней публикации

- На ваш взгляд, можно ли научиться писать стихи, прозу? Или это дар свыше?

- Знаменитая Юнна Мориц сказала, что поэт - это Тунгусский метеорит. Замечательный композитор Александра Пахмутова на вопрос, как она пишет такие разные песенные шедевры, как «Любовь, Комсомол и Весна» или лирическую «Орфей», подумала и сказала: «Не знаю…» И это действительно тайна. Но так как этот вопрос всегда задают и читатели, и журналисты, то я пытаюсь все-таки объяснять, как я это чувствую. Научить рифмовать слова можно почти любого человека, но настоящее в поэзии случается, когда человек, прочитав текст, или остолбенеет, как завороженный, или у него побегут мурашки по коже, или он заплачет, или засмеется. То есть не только его ум, но и сердце, и душа приходят в движение и волнение. И этот душевный трепет просветляет человека. Вот это и есть настоящее: в поэзии, в музыке, в живописи. И это, конечно же, дар! Этому никто никогда не научит.

- Когда вы поняли, что хотите писать для детей?

- Дело в том, что в первой моей книжке «Девочка и дождь» половину стихов секретарь кировской писательской организации, поэт Овидий Михайлович Любовиков определил как детские и порекомендовал меня на всероссийское совещание молодых литераторов, пишущих для детей и юношества. Семинар проходил в Пицунде. Там мои стихи отобрал известный детский поэт, классик детской литературы Георгий Ладонщиков. С тех пор меня стали приглашать на семинары пишущих для детей и юношества.

В 1991 году в знаменитом столичном издательстве «Детская литература» вышла первая книга Елены Наумовой для детей «Девочка и дождь». Тираж - 150 тысяч экземпляров! Книжка разошлась по всем пятнадцати республикам Советского Союза.

- С тех пор стихотворение «Девочка и дождь» стало моей визитной карточкой, - улыбается Елена. - Оно входит во все мои сборники, причем, и детские, и взрослые. Несколько композиторов написали на него музыку. Но самой дорогой для меня стала песня в исполнении народной артистки СССР Валентины Толкуновой, музыку для которой написал композитор Евгений Щекалев.

На вопрос, трудно ли писать для детей, говорит, что каких-то особенных трудностей в этой работе нет.

- Надо только не забывать про мудрую фразу, которая приписывается сразу трем классикам - Максиму Горькому, Корнею Чуковскому и Самуилу Маршаку: «Для детей надо писать как для взрослых… только лучше!» Знаете, я даже не задумывалась, для читателей какого возраста я пишу повесть «Митины открытия». Просто в одно прекрасное лето вольно и невольно наблюдала, как проводят свои каникулы за городом мальчишки и девчонки. А еще напротив жила-была девяностолетняя баба Аня, все хлопотала на своем огороде. За несколько недель у меня написалась повесть и для бабушек, и для мам и пап, и, конечно, для детей. Книжку эту, судя по отзывам, любят читать всей семьей. А режиссер Евгений Ланцов поставил по ней одноименный музыкальный спектакль в Кировском драматическом театре. Приглашаю на постановку «Митины открытия» всех читателей «КП»-Киров» от мала до велика. Кстати, почти уверена, что Грин не писал «специально для детей», а писал для неравнодушных - и больших, и маленьких.

Сама Елена в детстве зачитывалась «Сказками об Италии» Максима Горького. Героем для нее тогда стал смелый Данко, пожертвовавший собой и спасший народ благодаря своему горящему сердцу.

- Я была потрясена его подвигом! - вспоминает Елена. - Позднее любимыми книгами стали «Евгений Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» и «Мцыри» Лермонтова. Ни Евгением Онегиным, ни Печориным я быть не хотела, просто уже понимала, что это лучшие произведения гениальных русских поэтов. Да и демоном из «Мцыри» тоже становиться не собиралась, но его образ поразил мое воображение, очаровал.

То, что литературное творчество стало ее жизнью, Елена считает неслучайным.

- Не всегда человек выбирает дорогу, иногда дорога выбирает человека. Вот меня выбрала писательская дорога. На этом пути много испытаний. Но никакая другая профессия меня никогда не манила.

В числе трудностей современного автора, по словам Елены Наумовой, - выпуск своих книг.

- Профессиональное издание хорошей книги - дело сложное и дорогостоящее, - отмечает кировчанка. - Богатые люди или авторы, встроенные в коммерческий книгоиздательский процесс, выбрасывают на книжный рынок книгу за книгой. Другим авторам, как и мне, издать книгу очень трудно. Мне помогают самые близкие люди.

Большинство книг Елены иллюстрирует ее сын Максим Наумов, известный художник, директор Вятского художественного училища им. А.А. Рылова. Фото предоставлено героиней публикации

Большинство книг Елены иллюстрирует ее сын Максим Наумов, известный художник, директор Вятского художественного училища им. А.А. Рылова. Профессиональный редактор Марина Карпова работает с текстами, составляет, контролирует выход книги в типографии, а потом ее продвижение к читателю.

- А еще случилось настоящее чудо: одна из моих читательниц иногда помогает оплатить типографский счет. Конечно, мне, как и многим другим писателям, очень не хватает материальной поддержки государства, - говорит кировчанка.

Сегодня Елена Наумова многократный победитель областного конкурса «Вятская книга года», дважды финалист премии имени Ивана Бунина, финалист премии имени Льва Толстого «Ясная Поляна», лауреат Всероссийской премии им. Николая Заболоцкого. И это еще не все ее награды.

Самые памятные случились в 2016 году, признается Елена Станиславовна.

- Накануне, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в серии «Народная библиотека. XXI век» вышла моя художественно-документальная повесть «Четверо из семьи Ермаковых». Я рассказала в ней о самых близких и дорогих мне людях: маме Майе Андреевне Наумовой (в девичестве Ермаковой) и трех ее братьях Михаиле, Викторе и Аркадии. Как каждый из них воевал... и побеждал!

Об этой художественно-документальной повести много писали кировские СМИ. Ее полностью опубликовал журнал русской культуры «Москва». В 2016 году произведение получило специальный диплом областного конкурса «Вятская книга года - 2015», стала победителем в номинации «Лучшее произведение малой повествовательной прозы» межрегионального фестиваля документального кино и литературы «Солдаты Отечества» им. Григория Булатова. Кроме того, автор стала лауреатом региональной премии в области литературы и искусства за 2016 год.

- Наверное, не стоит объяснять, почему награды, полученные за эту книгу, самые дорогие и для меня, и для моего сына Максима, - говорит автор.

И вот новое признание профессионализма и мастерства кировчанки - 23 августа Елена Наумова объявлена лауреатом всероссийской премии имени А.С. Грина. Награду ей вручили на торжественной церемонии в Кировской областной библиотеке для детей и юношества имени А.С. Грина.

- С Александром Грином нас связывает слободская земля, где я родилась. Даже крестили меня в той же Никольской церкви города Слободского, где и Сашу Гриневского, - улыбается Елена. - Думаю, что нас связывает романтическое отношение к жизни и людям. Быт в жизни должен отнимать у человека только необходимый минимум его времени и сил, а максимум нужно тратить на чтение и другие искусства, осмысление происходящего, творчество и любовь. Грин для меня - это, прежде всего, любовь: к морю, к женщине, к людям.

Премия имени Грина стала подтверждением того, что своим творчеством кировский поэт и прозаик Елена Наумова продолжает лучшие традиции отечественной литературы.

- Что же принесло вам писательство?

- Литературное творчество - единственное мое дело, и оно принесло мне все: много событий, круг коллег и друзей, смысл жизни.

СПРАВКА «КП»

Литературная премия губернатора Кировской области в номинации «премия имени Александра Степановича Грина» присуждается за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, создание талантливого литературного произведения или результаты творчества в целом. Она вручается в Кирове уже больше 20 лет и приурочивается к 23 августа - дню рождения писателя. Первым лауреатом стал писатель Альберт Лиханов. Позднее премию получали Ирина Токмакова, Наринэ Абгарян, Кир Булычев, Валерий Воскобойников и другие талантливые литераторы.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Елена Наумова - уроженка Кировской области. Родилась в 1954 году в семье музыканта и служащей. В ее воспитании немалую роль сыграли бабушка и крестная. Хотя отец Станислав Антонович Наумов часто был в разъездах, он, познакомившись со стихами дочки, первым отметил ее одаренность.

Лирический талант обнаружил в ней и писатель Юрий Вяземский, ведущий телепередачи «Умники и умницы». Он помог Елене определиться с поступлением в Литературный институт имени А.М. Горького, где она получила филологическое образование. Вернувшись на Вятку, работала журналистом. Более двадцати лет руководила основанной ею литературно-журналистской студией во Дворце творчества-Мемориале.

В ноябре 2017 года решением Слободской районной думы имя кировской писательницы Елены Станиславовны Наумовой было присвоено Вахрушевской детской библиотеке-филиалу.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Это стихотворение Елена Наумова посвятила Александру Грину…

Летняя даль лучезарна.

Ляжешь в горячий песок.

Веки прикроешь, и тайна

Тронет усталый висок.

Только в такие погоды

Беды все - пыль да зола.

Солнце в зеленые воды

Смотрится, как в зеркала.

Жизнь не пуста, не бездарна -

Радостей разных полна.

Летняя даль лучезарна

И серебриста волна.