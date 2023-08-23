Петрицкий уйдет из кировской мэрии не из-за недостроенных школ

Александр Львович занимал эту должность с 2015-го. Фото: администрация Кирова

Начальник департамента образования Александр Петрицкий покинет свою должность. Чиновник написал заявление об уходе «по собственному».

Увольнение, к слову, никак не связано со срывом строительства общеобразовательных школ, - пишет Свойкировской со ссылкой на мэрию. Это личное решение Петрицкого.

Александр Львович возглавил ведомство в 2015 году (работал в департаменте и раньше). Именно Петрицкий пытался убеждать депутатов, что у сотрудников центра ресурсного обеспечения нет заоблачных премий. И обещал лишать выплат виновных в нарушениях организации питания в садиках.

Кто займет место Александра Петрицкого, пока не сообщается.