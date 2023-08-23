Дорогу Казань - Пермь отремонтировали в Кировской области

Участок сдали раньше срока. Фото: kirovreg.ru

В Кильмезском районе отремонтировали участок дороги Казань - Пермь. Эта трасса соединяет наш регион с Удмуртией и Пермским краем.

Протяженность участка - 7,5 км. Работы велись по нацпроекту БКД. Старое покрытие фрезеровали, а после сделали выравнивающий и новый верхний слой асфальтобетона. Обочины укреплены щебнем, на дороге также появилась новая разметка.

Сроком сдачи по контракту значилось 30 сентября, но «Вятавтодор» управился быстрее, - отмечают в правительстве Кировской области.

В Кирове же, напомним, на днях доремонтировали фактически непроезжий участок дороги.