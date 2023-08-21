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НовостиОбщество21 августа 2023 14:35

Была практически непроезжей: в Кирове отремонтировали одну из самых разбитых дорог

В Кирове обновили асфальт на одной из самых разбитых дорог
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Участок у домов №62 и №64 раньше считался практически непроезжим. Фото: киров.рф

Участок у домов №62 и №64 раньше считался практически непроезжим. Фото: киров.рф

В Кирове отремонтировали дорогу по улице Луганской. Как сообщили в городской администрации, участок у домов №62 и №64 раньше считался практически непроезжим.

Перед началом работ территорию пришлось очищать от строительных материалов. Перед укладкой асфальта дорогу выровняли щебнем.

В понедельник, 21 августа состоялась приемка объекта. На участке также благоустроили съезды к домам, оборудовали дополнительные парковки.

Напомним, что после многочисленных жалоб на остановке «Трифонов монастырь» поставят павильон.