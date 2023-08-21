Была практически непроезжей: в Кирове отремонтировали одну из самых разбитых дорог

Участок у домов №62 и №64 раньше считался практически непроезжим. Фото: киров.рф

В Кирове отремонтировали дорогу по улице Луганской. Как сообщили в городской администрации, участок у домов №62 и №64 раньше считался практически непроезжим.

Перед началом работ территорию пришлось очищать от строительных материалов. Перед укладкой асфальта дорогу выровняли щебнем.

В понедельник, 21 августа состоялась приемка объекта. На участке также благоустроили съезды к домам, оборудовали дополнительные парковки.

Напомним, что после многочисленных жалоб на остановке «Трифонов монастырь» поставят павильон.