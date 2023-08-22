За водителями-нарушителями в Кировской области следят дроны

За дорогами следят в режиме реального времени. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Движение на загородных трассах Кировской области контролируют с беспилотников (БПЛА). Инспекторы наблюдают за дорогами в режиме реального времени.

Цель – пресечь нарушения ПДД, особенно выезды на встречку. Именно из-за них случаются аварии с самыми тяжкими последствиями.

Дрон следит за нарушителем до момента остановки машины инспектором ДПС. Сейчас такие БПЛА работают в Юрьянском и Слободском районах, где машин за городом особенно много.

Беспилотники используют недавно, но они уже помогли выявить почти два десятка нарушений, - сообщают в Госавтоинспекции.

«Комсомолка» уже рассказывала, как дроны помогают полицейским в поисках заблудившихся грибников.