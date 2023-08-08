Сбился на несколько километров: заблудившегося грибника нашли с дрона

Мужчине предложили развести костер, чтобы по следу дыма выявить его местоположение с воздуха. Фото: УМВД России по Кировской области

На днях в дежурную часть полиции из единой дежурно-диспетчерской службы передали сигнал от мужчины 1967 года рождения.

Житель Ганина поутру ушел за грибами и «в азарте» потерял ориентиры. Сам выйти из лесного массива мужчина уже не мог. Но смог дозвониться до экстренных служб и примерно рассказать, откуда и в какую сторону шел.

Полицейские начали поиски. С момента звонка прошло несколько часов, он мог углубиться в лес еще на несколько километров. Поэтому решили использовать дрон (беспилотник).

Для ускорения поиска кировчанина попросили развести костер. И через камеру дрона с высоты дым от костра был найден. Беспилотник долетел до места и полицейские по громкой связи сообщили, что мужчину обнаружили. Вскоре сотрудники УМВД России по Кирову дошли до грибника, вывели его из массива.

Ранее точно такая же поисковая операция прошла в Слободском районе, где так же заблудился грибник.