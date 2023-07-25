Спас беспилотник. Кировский пенсионер застрял в болоте и не смог выйти сам

Ночью включили тепловизор. Фото: УМВД России по Кировской области

Вечером в субботу, 22 июля, в диспетчерскую службу позвонил житель Слободского района. Мужчина 1950 года рождения рассказал, что ушел из села Бобино в лес за грибами, но заблудился, забрел в болото и уже не мог понять, как оттуда выйти.

Данные передали в полицию, начались поиски. Пока пенсионер оставался на связи, успели установить примерный «квадрат», где он мог находиться. Близилась ночь, но полицейские продолжали искать грибника.

К операции привлекли подразделение робототехнических комплексом и беспилотных воздушных судов УМВД России по Кировской области. Ночью они запустили квадрокоптер с тепловизором. Мужчину удалось отыскать на поляне посреди болота. Полицейские сбросили с беспилотника бутылку воды, а сами тем временем проложили безопасный путь к грибнику.

Выбраться из чащи ему помогли уже поутру. К счастью, помощь врачей мужчине не понадобилась.

Это уже далеко не первая за сезон история спасения людей в вятских лесах.