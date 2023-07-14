Не доехали до рыбалки: в лесу спасли заблудившихся братьев

Мужчины 5 часов блуждали по лесу, потом их еще несколько часов искали сотрудники. Фото: УМВД России по Кировской области

В пятницу, 14 июля, около 5.00 часов утра в полицию Яранска сообщили о двух заблудившихся братьях, 1986 и 1989 годов рождения.

Мужчины из деревни Мари-Ушем в полночь ушли на рыбалку, но до реки не добрались. Путь лежал через лес. Братья заблудились и перестали ориентироваться. Проплутав несколько часов, они поняли, что не могут сами найти дорогу. Тогда одному из них удалось дозвониться в дежурно-диспетчерскую службу.

Полицейские приехали в район деревни Шагадаки, в лесу у которой, предположительно, на тот момент и находились рыбаки. Разбившись на группы, прочесали местность. Через несколько часов в 15 километрах от того места братья были найдены.

Из леса их вывели лейтенанты Александр Шаяков и Андрей Ураков.