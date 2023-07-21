Пришлось выносить на руках: как из леса спасали обессилевшего кировского пенсионера

Поиски в первые сутки остались без результата. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области (с другой аналогичной операции)

18 июля в белохолуницкое отделение полиции обратилась жительница района: более суток назад ее 73-летний супруг ушел в лес за ягодами и не вернулся домой. Он уехал на велосипеде от деревни Быданово, телефон не взял. Просто хотел собрать черники.

Полицейские выехали на место, им помогали коллеги из Слободского и добровольцы из числа местных жителей. Поисковики разбились на группы и пошли тропами, которыми обычно ходит в лес пенсионер. Но первый день поисков успехов не принес, хотя группы прочесали огромный участок леса.

Лишь после удалось найти велосипед пенсионера. Территория поисков сузилась. В пяти километрах от велосипеда нашли и самого дедушку. Он был полностью без сил, лежал и не мог передвигаться.

Сотрудники УМВД вынесли его из леса на руках, доставили домой и вызвали «скорую». Сейчас дедушке помогают врачи.