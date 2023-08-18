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НовостиОбщество18 августа 2023 15:04

22 миллиона дали на реставрацию музея Салтыкова-Щедрина

Срок сдачи работ - 1 декабря
Петр МАКСИМОВ
Зданию больше 160 лет

Зданию больше 160 лет

Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Дом-музей Салтыкова Щедрина отремонтируют.

Подрядчик приведет в порядок крыльцо, фасад, козырек, потолки, ряд конструкций внутри. Плюсом нужно демонтировать пристрой, сделать отмостки, заняться внутренней отделкой. Отдельно запланированы работы с водопроводом, отоплением, электричеством и пр. Кроме того, должна быть восстановлена лепнина.

Начальная (максимальная) цена контракта - 22 миллиона 780 тысяч рублей. Заявки принимают до 25 августа. Срок самих работ - 1 декабря 2023-го.

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