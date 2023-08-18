22 миллиона дали на реставрацию музея Салтыкова-Щедрина

Зданию больше 160 лет Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Дом-музей Салтыкова Щедрина отремонтируют.

Подрядчик приведет в порядок крыльцо, фасад, козырек, потолки, ряд конструкций внутри. Плюсом нужно демонтировать пристрой, сделать отмостки, заняться внутренней отделкой. Отдельно запланированы работы с водопроводом, отоплением, электричеством и пр. Кроме того, должна быть восстановлена лепнина.

Начальная (максимальная) цена контракта - 22 миллиона 780 тысяч рублей. Заявки принимают до 25 августа. Срок самих работ - 1 декабря 2023-го.

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