Кифоренко украсил фасад дома в Кирове рисунком с лошадьми

Арт появился на доме по улице МОПРа. Фото: киров.рф

Дом на МОПРа, 39 в Кирове украсили стрит-артом. На фасаде появилась картина «Свободны и быстры как ветер».

Автор - Арсений Кифоренко. Лошади, по задумке, переносят зрителя в прошлое. Еще на картине есть острог, ведь раньше эта улица была Острожной, - сообщили в мэрии.

Фото: киров.рф

Проект был поддержан по итогам грантового конкурса «Город добрых соседей».

По словам самого художника, следующий арт - семья медведей с надписью «Мир твоему дому!» - появится на доме по улице Производственной.

Этот же автор украшает и фасад 14-й школы.