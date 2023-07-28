Фасад 14-й школы в Кирове украсит граффити

Художник вдохновлялся идеей взаимосвязи элементов космоса. Фото: kirovreg.ru

На лицевой фасад здания школы № 14 в Кирове начали наносить граффити. Автор рисунка - кировский художник Арсений Кифоренко. Его эскиз «Знания - космос» признали лучшим на отборочном этапе фестиваля «ФормАРТ».

По словам Кифоренко, он вдохновился идеей взаимосвязи элементов космоса.

- Смысл работы в том, что наша жизнь, так же как вселенная, состоит из мельчайших частиц - знаний, - цитируют художника в правительстве Кировской области. - Каждый собирает эти знания в определенный пазл, с которым идет по жизни.

Рисунок готовят к участию в голосовании на лучшую стрит-арт работу в рамках фестиваля. Всего подано 178 заявок, из них 13 - по спецноминации «Киров 650».