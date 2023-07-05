Стрит-арт-фестиваль пройдет в августе в Кировской области

В Кирове ждут уличных художников из разных регионов. Фото: правительство Кировской области

Кировская область примет очный финал фестиваля стрит-арта «ФормАРТ».

Фестиваль состоится 24-25 августа, в нем будут участвовать уличные художники из разных регионов Приволжского федерального округа. В программе также лекции о публичном искусстве, мастер-классы с новыми техниками, работа с экспертами, интерактивные площадки.

Победителей ждут призы (до 200 тысяч рублей), которые можно будет потратить на творчество. Фестиваль закончат большим коллективным арт-объектом.

«ФормАРТ» пройдет уже в четвертый раз, - пишут в правительстве Кировской области. Нововведением-2023 будет специальная номинация «Киров 650».