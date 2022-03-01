В Кирове отремонтируют дом-музей Салтыкова-Щедрина

дом-музей Салтыкова-Щедрина является памятником истории и культуры федерального значения. Фото: архив КП

В Кирове начался электронный аукцион по проведению реставрационных работ дома-музея Салтыкова-Щедрина. Начальная цена контракта составляет 2,5 млн рублей. Данную информацию опубликовали на сайте «Госзакупок».

Историческому зданию XIX века постройки требуется ремонт отмостки, реставрация сруба и фасада, внутренняя отделка, а также обследование состояния стропильной системы и полов. Победившему в аукционе подрядчику необходимо будет завершить все работы до 31 октября 2022 года. Заявки на участие принимаются до 16 марта. Результаты объявят через два дня, 18 числа.

Напомним, дом-музей Салтыкова-Щедрина располагается на улице Ленина, 93 и является памятником истории и культуры федерального значения. Известный писатель жил на Вятке во время ссылки в 1848-1855 годах.