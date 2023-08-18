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НовостиПолитика18 августа 2023 14:15

Соколов вернулся в Киров из отпуска

Губернатор 10 дней провел в Питере
Петр МАКСИМОВ
Правительство успело обсудить пожароопасный период, подготовку к 1 сентября и пр. Фото: соцсети Соколова

Правительство успело обсудить пожароопасный период, подготовку к 1 сентября и пр. Фото: соцсети Соколова

Кировский губернатор Соколов вернулся из отпуска. Семья отдыхала в Санкт-Петербурге по приглашению коллег.

- Вхожу в рабочий график, - написал, вернувшись, Александр Валентинович - С членами правительства рассматривали накопившиеся вопросы.

Говорили о пожароопасном периоде, подготовке школ к учебному году, уборке урожая, привлечению дополнительных средств из федеральной казны.

- Скоро расскажу подробнее, - заключил глава региона.