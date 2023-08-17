Доступ кировчан в леса ограничен из-за опасности пожаров

Жечь костры в лесу в ближайшие три недели - не вариант Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 16 августа, на территории Кировской области ввели особый противопожарный режим. Срок его действия - 21 день.

При 4-5 классе опасности ограничено:

- пребывание людей в лесах;

- разведение костров, пожароопасные работы, использование огня в лесах и на участках в радиусе до 200 метров от них;

- въезд в леса машин (исключение - спецтехника);

- заготовка древесины (исключение - противопожарные и санитарные работы).

Актуальные данные о классах пожарной опасности публикуют в сообществе минлесхоза Кировской области.

Если вы увидите в лесу или вблизи него огонь - сообщите в «Лесоохрану» (64-34-28, 38-20-92), на круглосуточную бесплатную горячую линию 8 800 100-94-00 или по номеру 112.