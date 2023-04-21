В Кировской области ввели противопожарный режим

В ведомстве также отметили, что за нарушение правил предусмотрены штрафы для граждан должностных и юридических лиц. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 20 апреля в Кировской области введен особый противопожарный режим. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В этот период запрещено:

- использование открытого огня;

- сжигание мусора и сухой травы, соломы;

- разведение костров на территории сельхозназначения, населенных пунктов, объектах промышленности, обороны, безопасности и землях иного специального назначения,

- стоянка и ночлег туристических групп вне специально отведенных мест.

- использование мангалов и иных приспособлений для приготовления пищи. Исключением являются места общественного питания.

Также в ведомстве отметили, что за нарушение правил предусмотрены штрафы:

- для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей;

- для должностных лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

КОГСАУ «Лесоохрана» просит жителей Кировской области при обнаружении возгорания обращаться в диспетчерскую службу: 64-34-28, 38-20-92, или на телефон горячей линии 8-800-100-94-00. Кроме того, в таких ситуациях необходимо позвонить по единому номеру службы спасения: 112.