Семь остановок отремонтировали в Кирове

Павильоны тоже скоро заменят. Фото: киров.рф

В Чистых прудах отремонтировали остановки. Цена вопроса - 1 миллион 349 тысяч рублей.

Подрядчик ООО «Мига» привел в порядок семь автобусных остановок - «Песочную», «Рассветную», «По требованию», «Ветклинику». На трех из них посадочные площадки отремонтировали и с четной, и с нечетной стороны.

Бригады сделали основания остановок, установили бордюры и уложили брусчатку. Работы, по данным мэрии, завершили досрочно. Приемку ждут со дня на день. В дальнейшем здесь поставят и новые павильоны.

Напомним, федеральный эксперт, побывав в Кирове, назвал состояние остановок и павильонов одной из ключевых проблем нашей сферы общественного транспорта.