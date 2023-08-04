Ремонт тротуаров и домов, замена остановок и пандусов: как в Кирове готовятся к юбилею города

Большинство замечаний касается состояния тротуаров и дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове пройдут работы по благоустройству в преддверии 650-летия города. В первую очередь это касается исторического центра. Основные замечания касаются содержания улично-дорожной сети в этом секторе. Вопрос обсудили на ежемесячном заседании оргкомитета во главе с губернатором Александром Соколовым.

РЕМОНТ ДОМОВ И ЗДАНИЙ

Проблемным остается состояние домов в исторической части города. Еще в июне 2023 года по поручению главы региона в Кирове провели осмотр улиц. Все сведения занесли на интерактивную карту.

Как рассказал сити-менеджер Вячеслав Симаков, сейчас власти проводят рабочие встречи с собственниками зданий и сооружений на обследованных улицах. С ними обсуждают формирование плана и сроков выполнения работ по благоустройству фасадов, входных групп и прилегающих территорий.

ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ТРОТУАРЫ И ДОРОГИ

Однако основные замечания при осмотре касались состояния пешеходных зон и участков улиц. Проверяющие определили участки, где необходим ремонт тротуаров, и актуализировали адресную программу работ на 2023-2024 годы.

Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт проведут на улицах:

- Воровского;

- Свободы;

- Горбачева;

- МОПРа;

- Орловской;

- Пятницкой;

- Труда;

- Карла Маркса.

На последних шести участках работы закончатся только в 2024 году.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивают тротуары на улицах:

- Октябрьский проспект;

- Кольцова;

- Мира;

- Монтажников;

- Ивана Попова.

В рамках муниципальной программы обустраивают подходы и подъезды к соцучреждениям на улицах:

- Карла Либкнехта;

- Маклина;

- Молодой Гвардии;

- Красноармейской;

- Милицейской;

- Дерендяева.

Запланировано восстановление тротуаров и устранение дефектов на участках по улицам:

- Ленина;

- Володарского;

- Карла Маркса;

- Карла Либкнехта;

- Профсоюзной;

- Пятницкой;

- Труда;

- Преображенской;

- Московской;

- Герцена;

- Горбачева;

- Красноармейской;

- Пролетарской;

- Казанской;

- Орловской;

- Спасской;

- Дерендяева;

- Советской;

- Розы Люксембург.

ЗАМЕНА ПАНДУСОВ И ОСТАНОВОК

Как отметили в правительстве, в рамках контрактов увеличились объемы других работ. Это замена и установка бордюров, восстановление лестничных сходов, а также ремонт подпорных стенок, съездов на пересечении с тротуарами, подземных переходов, демонтаж бесхозных конструкций и озеленение территорий.

Кроме того, особое внимание уделят обеспечению доступности для маломобильных кировчан.

- Привлеките к участию в обследовании пешеходных зон маломобильных граждан, только они могут точно сказать, какие участки требуют изменений. Первоочередным объектом определите участок по улице Ленина от Московской до Герцена, сейчас там очень плохие пандусы, - сказал Александр Соколов.

Еще одна проблема - состояние и внешний вид остановок общественного транспорта. На данный момент требуется обновление 120 городских павильонов из 635. Уже согласован тип устройства новых стеклянных конструкций стандартного размера. В текущем году установят только пять из них. Еще 100 павильонов заменят на новые в 2024 году.