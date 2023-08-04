Ремонт тротуаров и домов, замена остановок и пандусов: как в Кирове готовятся к юбилею города

Большинство замечаний касается состояния тротуаров и дорог.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове пройдут работы по благоустройству в преддверии 650-летия города. В первую очередь это касается исторического центра. Основные замечания касаются содержания улично-дорожной сети в этом секторе. Вопрос обсудили на ежемесячном заседании оргкомитета во главе с губернатором Александром Соколовым.
РЕМОНТ ДОМОВ И ЗДАНИЙ
Проблемным остается состояние домов в исторической части города. Еще в июне 2023 года по поручению главы региона в Кирове провели осмотр улиц. Все сведения занесли на интерактивную карту.
Как рассказал сити-менеджер Вячеслав Симаков, сейчас власти проводят рабочие встречи с собственниками зданий и сооружений на обследованных улицах. С ними обсуждают формирование плана и сроков выполнения работ по благоустройству фасадов, входных групп и прилегающих территорий.
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК ТРОТУАРЫ И ДОРОГИ
Однако основные замечания при осмотре касались состояния пешеходных зон и участков улиц. Проверяющие определили участки, где необходим ремонт тротуаров, и актуализировали адресную программу работ на 2023-2024 годы.
Так, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонт проведут на улицах:
- Воровского;
- Свободы;
- Горбачева;
- МОПРа;
- Орловской;
- Пятницкой;
- Труда;
- Карла Маркса.
На последних шести участках работы закончатся только в 2024 году.
По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивают тротуары на улицах:
- Октябрьский проспект;
- Кольцова;
- Мира;
- Монтажников;
- Ивана Попова.
В рамках муниципальной программы обустраивают подходы и подъезды к соцучреждениям на улицах:
- Карла Либкнехта;
- Маклина;
- Молодой Гвардии;
- Красноармейской;
- Милицейской;
- Дерендяева.
Запланировано восстановление тротуаров и устранение дефектов на участках по улицам:
- Ленина;
- Володарского;
- Карла Маркса;
- Карла Либкнехта;
- Профсоюзной;
- Пятницкой;
- Труда;
- Преображенской;
- Московской;
- Герцена;
- Горбачева;
- Красноармейской;
- Пролетарской;
- Казанской;
- Орловской;
- Спасской;
- Дерендяева;
- Советской;
- Розы Люксембург.
ЗАМЕНА ПАНДУСОВ И ОСТАНОВОК
Как отметили в правительстве, в рамках контрактов увеличились объемы других работ. Это замена и установка бордюров, восстановление лестничных сходов, а также ремонт подпорных стенок, съездов на пересечении с тротуарами, подземных переходов, демонтаж бесхозных конструкций и озеленение территорий.
Кроме того, особое внимание уделят обеспечению доступности для маломобильных кировчан.
- Привлеките к участию в обследовании пешеходных зон маломобильных граждан, только они могут точно сказать, какие участки требуют изменений. Первоочередным объектом определите участок по улице Ленина от Московской до Герцена, сейчас там очень плохие пандусы, - сказал Александр Соколов.
Еще одна проблема - состояние и внешний вид остановок общественного транспорта. На данный момент требуется обновление 120 городских павильонов из 635. Уже согласован тип устройства новых стеклянных конструкций стандартного размера. В текущем году установят только пять из них. Еще 100 павильонов заменят на новые в 2024 году.