Съемное малогабаритное жилье вновь прибавило в цене

Средний арендный ценник - уже почти 13 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

В 61 городе с населением от 300 тысяч человек аренда малогабаритных (до 32 квадратов) квартир за год подорожала, в 9 - подешевела, - утверждают аналитики портала «Мир квартир».

По росту цен Киров вошел в топ-5 по всей России: «малогабаритки» подорожали на 26,3%. Лидер - Махачкала (+54,2%), а экономить на аренде легче всего стало в Симферополе (-12%). Среднегодовой рост по России составил 10,5%.

При этом при пересчете в «чистые» рубли Киров всего лишь на 52-м месте по стране: арендовать «малогабаритку» у нас можно в среднем за 12 тысяч 833 рубля. Дороже всего съемное жилье обходится в Москве и Сочи (более 35 тысяч рублей в месяц).

Ранее «Комсомолка» делилась и другими рейтингами. Так, Кировская область - 64-я в стране по доходам населения и 84-я (предпоследняя) по качеству дорог.