Кировская область оказалась на 64 месте в рейтинге регионов по доходам населения

Кировчане оказались на 64 месте по сравнению с другими регионами по показателю медианных доходов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование экспертов «РИА Новости» строилось на данных за 2022 год. Основной показатель - отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также доля населения, находящаяся за чертой бедности, и ее изменение в течение года.

Так, в 2022 году в Кировской области соотношение доходов к стоимости набора товаров и услуг составило 1,40. За чертой бедности жили 12,5% жителей региона. Этот показатель в течение года уменьшился на 0,8 процентных пункта.

Для сравнения, самым благополучным в материальном отношении регионом оказался Ямало-Ненецкий автономный округ с основным показателем в 3,24. За чертой бедности в 2022 году жили 4,5% местных жителей.