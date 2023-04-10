В Кирове на 20% выросли цены на съемное жилье

По стране цены на съемное жилье за год выросли на 25%. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове стоимость аренды квартиры на месяц в среднем поднялась с 10 до 12 тысяч рублей. Такие данные предоставили специалисты «Авито. Недвижимость».

По подсчетам экспертов, динамика роста с первого квартала 2022 года по начало 2023 составила 20%. Спрос на аренду квартиры вырос на 15,9 %, а предложение упало на 4,2 %.

По стране цены на съемное жилье за год выросли на 25%. Больше всего аренда подорожала в Ростове-на-Дону - на 22,2%. Спрос на такую услугу в стране за год повысился на 12%. Особенно в Томске - на 47,3%.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.