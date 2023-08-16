В Вятских Полянах ликвидировали пожар на мусорном полигоне

Пожар тушили силами МЧС и подрядчика ООО «Экотех». Фото: vk.com/priroda_43

В Вятскополянском районе ликвидировали возгорание на мусорном полигоне. Подробности сообщили в областном Минприроды.

Возгорание и очаги устранили по состоянию на 2 часа 16 августа. Над тушением работали сотрудники МЧС и подрядчик ООО «Экотех». Сейчас полигон работает в штатном режиме. Как отметили в министерстве, все это время прием отходов не прекращался.

Напомним, инцидент произошел 14 августа: загорелся участок мусорного полигона в Вятских Полянах. На месте работали девять спецмашин. К 17.00 открытых очагов горения уже не было. 15 августа пожар удалось локализовать, но задымление все еще оставалось.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли состояние воздуха в городе. Превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ они не обнаружили.