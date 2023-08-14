9 спецмашин в работе: в Кировской области тушат мусорный полигон

К 17 часам открытых очагов огня не осталось. Фото: t.me/minecology43

В понедельник, 14 августа, в Вятскополянском районе загорелся участок мусорного полигона.

Сообщение о пожаре поступило в 11 часов. На месте работали 9 спецмашин, включая пожарные авто и поливомоечные машины. К 17.00 открытых очагов горения уже не было, - пишет в телеграм и.о. министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев.

Сейчас тлеющие участки проливают, территорию пересыпают грунтом. Работы продолжат до полной ликвидации ЧП.

Тимур Энвильевич благодарит спасателей за оперативную борьбу с огнем на объекте.