И.о. министра Абашев собирает от кировчан сообщения о проблемах с вывозом мусора

Пожаловаться на проблемы с вывозом отходов можно в телеграм-канале Тимура Энвильевича Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министерство охраны окружающей среды Кировской области интересуется качеством услуги по вывозу отходов с контейнерных площадок. Об этом рассказал и.о. министра Абашев в своем телеграм-канале.

- Друзья, как вывозят отходы в вашем микрорайоне? - написал Тимур Энвильевич. - На следующей неделе планирую контрольный выезд по городу для оценки содержания контейнерных площадок и регулярности вывоза отходов.

В комментариях под постом (либо в личных сообщениях) кировчане могут рассказать о состоянии мусорных площадок, проблемах и сложностях в вывозе отходов.

Прокуратура как раз на днях сообщала об очередном перерасчете платы за вывоз мусора, на который пришлось пойти «Куприту». Речь о 2 миллионах рублей.