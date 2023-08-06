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НовостиОбщество6 августа 2023 11:46

Уехали на дачу – за вывоз мусора платим меньше. Кировчанам рассказали, как сделать перерасчет

Кировчане, уехав на дачу, могут меньше платить за вывоз отходов
Анастасия Николаенко
Перерасчет платы за вывоз мусора делают после подачи заявления.

Перерасчет платы за вывоз мусора делают после подачи заявления.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето – пора отпусков. Кто-то выбирает поездки в другие города, другие же предпочитают отдых на дачном участке. Так или иначе, люди днями и неделями отсутствуют в своих квартирах. А счета копятся.

В правительстве Кировской области рассказали, что люди могут потребовать перерасчета платы за вывоз мусора на «дачный» период. Обязательное условие – отсутствие в городе пять и более календарных дней.

Для того, чтобы получить перерасчет, нужно написать заявление (до начала периода отсутствия или не позднее 30 дней после возвращения). Этот документ вместе с копиями командировочных удостоверений, проездных билетов, справкой о нахождении на дачном участке или в стационаре либо на санаторно-курортном лечении нужно принести по одному из следующих адресов:

- любой офис АО «ЭнергосбыТ Плюс»;

- АО «Куприт» (улица Пугачева, 1б): пн-чт с 08.00 до 17.00, пт с 08.0 до 16.00;

- письмом по адресу 610035, Киров, улица Пугачева, 1б на имя гендиректора АО «Куприт» Гизатуллина Ильдуса Мохтаровича или электронным письмом на почту cuprit@cuprit.ru.

Ранее мы сообщили, что молодые педагоги могут получить от региональных властей до 200 тысяч рублей.