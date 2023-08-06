Уехали на дачу – за вывоз мусора платим меньше. Кировчанам рассказали, как сделать перерасчет

Перерасчет платы за вывоз мусора делают после подачи заявления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лето – пора отпусков. Кто-то выбирает поездки в другие города, другие же предпочитают отдых на дачном участке. Так или иначе, люди днями и неделями отсутствуют в своих квартирах. А счета копятся.

В правительстве Кировской области рассказали, что люди могут потребовать перерасчета платы за вывоз мусора на «дачный» период. Обязательное условие – отсутствие в городе пять и более календарных дней.

Для того, чтобы получить перерасчет, нужно написать заявление (до начала периода отсутствия или не позднее 30 дней после возвращения). Этот документ вместе с копиями командировочных удостоверений, проездных билетов, справкой о нахождении на дачном участке или в стационаре либо на санаторно-курортном лечении нужно принести по одному из следующих адресов:

- любой офис АО «ЭнергосбыТ Плюс»;

- АО «Куприт» (улица Пугачева, 1б): пн-чт с 08.00 до 17.00, пт с 08.0 до 16.00;

- письмом по адресу 610035, Киров, улица Пугачева, 1б на имя гендиректора АО «Куприт» Гизатуллина Ильдуса Мохтаровича или электронным письмом на почту cuprit@cuprit.ru.

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