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НовостиНедвижимость8 августа 2023 13:48

Кировчанам вернули 2 миллиона рублей, переплаченных за мусор

Услугу оказывали с нарушениями целый год
Петр МАКСИМОВ
4 тысячи человек переплатили за некачественную услугу

4 тысячи человек переплатили за некачественную услугу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре Кировской области рассказали об очередной истории с перерасчетами от «Куприта».

Подосиновская прокуратура установила, что целый год - с февраля 2022 года по февраль 2023-го - услуга по вывозу мусора в районе не соответствовала требованиями.

Несмотря на это, регоператор исправно начислял плату за эту услугу и предъявлял счета потребителям. В итоге были нарушены права более 4 тысяч граждан.

Сотрудники ведомства обратились в «Куприт», после чего проблема была решена.

Жителям Подосиновского района в итоге пересчитали плату за мусор. Речь идет о сумме свыше 2 миллионов рублей.

Ранее мы уже делились механизмом получения такого перерасчета.