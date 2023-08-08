Кировчанам вернули 2 миллиона рублей, переплаченных за мусор

4 тысячи человек переплатили за некачественную услугу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуре Кировской области рассказали об очередной истории с перерасчетами от «Куприта».

Подосиновская прокуратура установила, что целый год - с февраля 2022 года по февраль 2023-го - услуга по вывозу мусора в районе не соответствовала требованиями.

Несмотря на это, регоператор исправно начислял плату за эту услугу и предъявлял счета потребителям. В итоге были нарушены права более 4 тысяч граждан.

Сотрудники ведомства обратились в «Куприт», после чего проблема была решена.

Жителям Подосиновского района в итоге пересчитали плату за мусор. Речь идет о сумме свыше 2 миллионов рублей.

Ранее мы уже делились механизмом получения такого перерасчета.