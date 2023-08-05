Стало известно, как кировчанам получить перерасчет платы за вывоз мусора

Перерасчет могут сделать, если потребитель отсутствовал в квартире долгое время. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Как рассказали в Минприроды Кировской области, если потребитель отсутствует в жилом помещении более пяти календарных дней, то по закону он имеет право на перерасчет размера платы за обращение с ТКО.

Сумма пересчитывается пропорционально количеству дней периода временного отсутствия потребителя. Оно, в свою очередь, определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая дни выбытия и прибытия из квартиры.

Стоит отметить, что право на перерасчет имеют те, кто платит за услугу, исходя из общей площади жилья или из количества живущих в помещении человек.

Для получения перерасчета нужно подать заявление в письменной форме и приложить подтверждающие документы. В заявлении нужно указать ФИО каждого отсутствующего, день начала и конца периода временного отсутствия, а после подать его:

- в ближайший офис «Т Плюс»;

- в АО «Куприт»: лично в часы приема граждан либо почтой (адрес: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 1б, на имя гендиректора АО «Куприт»).