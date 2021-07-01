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Общество1 июля 2021 11:56

Более 12 тысяч кировчан получили перерасчет за вывоз ТКО

Регоператору пришлось вернуть более 730 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры
Алексей РомановАлексей Романов
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Подрядная организация АО «Куприт» часто вывозила мусор несвоевременно

Подрядная организация АО «Куприт» часто вывозила мусор несвоевременно

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Более 12 тысяч жителей Кирова получили перерасчет за оплату услуги по вывозу ТКО. Сумма составила более 730 тысяч рублей. Регоператору АО «Куприт» пришлось снизить цену после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве.

Представители надзорного органа провели проверку после участившихся жалоб собственников многоквартирных домов. Установлено, что регоператор исполнял свои обязанности не надлежащим образом.

В связи с этим прокурор внес директору подрядной организации представление. После чего все нарушения были исправлены в кротчайшие сроки.

Напомним, что это не единичный случай, когда АО «Куприт» пересчитывал плату за вывоз ТКО. Так, в Юрьянском районе собственники квартир переплатили подрядчику более 1,7 млн рублей.