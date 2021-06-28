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Общество28 июня 2021 14:04

В Юрьянском районе жители переплатили «Куприту» почти два миллиона рублей

Регоператор незаконно насчитал стоимость вывоза ТКО
Маргарита Акагиева
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Мусор вывозили весьма нерегулярно, но плату за работу регоператор брал как за качественную.

Мусор вывозили весьма нерегулярно, но плату за работу регоператор брал как за качественную.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Юрьянском районе регоператор незаконно начислил местным жителям плату за вывоз ТКО. Более восьми тысяч человек переплачивали «Куприту» с января по февраль 2021. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Как оказалось, мусор из района вывозили далеко не регулярно. Однако регоператор насчитал пользователям услуги оплату по полной программе. За месяц переплата составила более 1,7 миллиона рублей. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Ведомство внесло представление руководителю «Куприта». После этого жителям Юрьянского района выполнили перерасчет оплаты за услуги.