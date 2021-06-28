В Юрьянском районе жители переплатили «Куприту» почти два миллиона рублей

Мусор вывозили весьма нерегулярно, но плату за работу регоператор брал как за качественную.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Юрьянском районе регоператор незаконно начислил местным жителям плату за вывоз ТКО. Более восьми тысяч человек переплачивали «Куприту» с января по февраль 2021. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
Как оказалось, мусор из района вывозили далеко не регулярно. Однако регоператор насчитал пользователям услуги оплату по полной программе. За месяц переплата составила более 1,7 миллиона рублей. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.
Ведомство внесло представление руководителю «Куприта». После этого жителям Юрьянского района выполнили перерасчет оплаты за услуги.