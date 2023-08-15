В Вятских Полянах локализовали пожар на мусорном полигоне

На полигоне все еще сохраняется задымление. Фото: t.me/minecology43

Кировский Роспотребнадзор проверил состояние воздуха в Вятских Полянах. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне, 14 августа, загорелся участок городского мусорного полигона. На месте работали девять спецмашин. К 17.00 открытых очагов горения уже не было.

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха и установили: превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не было. Специалисты также проверили наличие продуктов горения на границе ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра. Их также не оказалось.

Как сообщили в ведомстве, 15 августа возгорание локализовано, все еще имеется задымление тела полигона. Организации, использующей площадку - ООО «Экотех» - выдали предостережение о недопустимости нарушения требований санитарного законодательства.