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НовостиОбщество16 августа 2023 4:20

«Кольцо» в Кирове, на Луганской, украсят цветами и многолетними травами

Цветник оформят, готовя въезды в город к его 650-летию
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
В ближайшие дни будут культивировать грунт и высаживать растения. Фото: t.me/green_vyatka

В ближайшие дни будут культивировать грунт и высаживать растения. Фото: t.me/green_vyatka

Во вторник, 15 августа, на круговом участке улицы Луганской (у перекрестка с Ломоносова) начали снимать дерн.

В ближайшие дни здесь будут культивировать грунт и высаживать многолетние растения. В их числе ирисы, баданы, колосняк, а также злаковые культуры, - сообщают в городском отделе зеленого строительства.

Создание этого цветника - часть подготовки въездов в Киров к его 650-летию.

Ранее стало известно, что в символике юбилея оформят и офисы МФЦ.