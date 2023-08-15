МФЦ украсят в стиле 650-летия Кирова

Учреждения уже пришли к соглашению. Фото: kirovreg.ru

Офисы «Мои документы» украсят к 650-летию Кирова.

Соответствующее соглашение подписали руководство КОГАУ МФЦ и Дирекция по организации 650-летия города Кирова. Офисы получили право использовать фирменный логотип, разработанный специально к празднику.

Украшения используют в оформлении мест предоставления государственных и муниципальных услуг.

Напомним, очередной (флагманский) офис «Мои документы» откроют в Кирове в конце 2023 года.

Из последних новостей по юбилею Кирова - премьера полнометражного фильма, запланированная как раз на 650-летие города.