Пипа снимается в Кирове

Премьеру приурочат к 650-летию нашего города. Фото: kirovreg.ru

На фестивале «На семи холмах» снимают полнометражный фильм. Сценарист и один из актеров - Виктор Пипа, режиссер - Анастасия Денисова. Кировчан пригласили в массовку.

Фильм состоит из трех новелл «Однажды в …», города в списке - Тобольск, Благовещенск и Вятка.

По словам Пипа, «Однажды в Вятке» - самая добрая, смешная и эффектная часть фильма. По сценарию полицейский ловит грабителя, а потом все меняется - он уже помогает преступнику тратить эти деньги.

По данным правительства Кировской области, фильм презентуют на следующем фестивале «На семи холмах»: премьеру приурочат к 650-летию нашего города.