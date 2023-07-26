В минувшем году фестиваль собрал немало зрителей. Фото: vk.com/kirov_today

6 августа в Кирове стартует ежегодный Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики «На семи холмах». После этого на протяжении недели жителей и гостей города будут развлекать спектаклями и концертами. Перед ними выступят более 100 известных артистов театра, кино, телевидения и эстрады. Среди них - такие звезды, как Сергей Селин, Игорь Лифанов, Светлана Крючкова, Андрей Соколов, Лиза Арзамасова, Екатерина Семёнова и другие.

Фестиваль пройдет сразу на трех площадках: областной Драмтеатр, филармония и «Театр на Спасской». «Комсомолка» узнала, какие мероприятия запланированы в программе.

6 АВГУСТА

Драмтеатр

- 19.00 - открытие фестиваля «На семи холмах» (12+). В нем примут участие Серафима Низовская, Лариса Лужина, Наталья Гвоздикова, Хельга Филиппова, Ольга Остроумова, Светлана Крючкова, Кирилл и Макар Запорожские, Максим Колосов, Олег Масленников-Войтов, Ив Набиев, Елизавета Арзамасова, Игорь Скрипко и Дмитрий Нестеров.

На торжественной церемонии открытия посетителей ждет гала-концерт с песнями, чтением стихов, рассказами о работе звезд в кино, телевидении и на сцене, а также презентация полной программы фестиваля. Ведущий - Сергей Новожилов, президент и основатель «На семи холмах». Мероприятие займет 1 час 30 минут, стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

7 АВГУСТА

Вятская филармония

- 18.00 - концерт ансамбля «Чистый голос» (6+). На сцене выступят лучшие артисты Беларуси. Продолжительность концерта - 1 час 30 минут без антракта. Стоимость билетов - 600-2000 рублей.

Театр на Спасской

- 18.30 - спектакль «Свой путь» (16+) с участием Ивана Соловьева, Елизаветы Бочкиной и Анны Тришкиной. Продолжительность - 1 час 20 минут без антракта. Стоимость билетов - 1000-2500 рублей.

Драмтеатр

- 19.00 - спектакль «Семейный ужин в половине второго» (12+). Зрителям представят мелодраму с участием Анны Большовой, Анатолия Васильева, Ольги Остроумовой и Егора Баринова. Продолжительность - 2 часа без антракта. Стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

8 АВГУСТА

Вятская филармония

- 18.00 - творческий вечер народной артистки РСФСР Светланы Крючковой «Из Петербурга с любовью» (6+). Продолжительность составит 1 час 30 минут. Стоимость билетов - 600-2000 рублей.

Театр на Спасской

- 18.30 - спектакль «Вертинский на все времена» (12+) с участием заслуженного артиста России Андрея Межулиса. Мероприятие займет 1 час 50 минут. Стоимость билетов - 1000-2500 рублей.

Драмтеатр

- 19.00 - мелодрама «Ночь ее откровений» (16+). В главных ролях - Елизавета Арзамасова и Игорь Лифанов. Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут. Стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

9 АВГУСТА

Вятская филармония

- 18.00 - сольный творческий вечер народного артиста России Андрея Соколова (6+). Продолжительность мероприятия - 1 час 15 минут без антракта. Стоимость билетов - 800-2000 рублей.

Театр на Спасской

- 18.30 - моноспектакль «Гори, гори, моя звезда» (12+) с участием Алены Биккуловой, повествующий о судьбе певицы Анны Герман. Он продлится 2 часа 20 минут. Стоимость билетов - 1000-2500 рублей.

Драмтеатр

- 19.00 - комедия «Особенности национальной женитьбы» (12+). В спектакле поучаствуют Александр Пашутин, Эвелина Бледанс, Кирилл Гребенщиков, Елена Катышева, Петр Белышков и Юлия Галкина. Продолжительность - 2 часа 15 минут. Стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

10 АВГУСТА

Вятская филармония

- 18.00 - концерт Ива Набиева и группы «Менхаузен» (12+). Продолжительность - 1 час 30 минут. Стоимость билетов - 600-2000 рублей.

Театр на Спасской

- 18.30 - спектакль «Научи меня любить» (18+) с участием Максима Долинина. Продолжительность - 1 час, стоимость билетов - 1000-2500 рублей.

Драмтеатр

- 19.00 - комедия «Розыгрыш» (12+). На сцене выступят Сергей Селин, Елена Сафонова, Карина Разумовская, Мария Рассказова, Кирилл Дыцевич и Вячеслав Гугиев. Спектакль продлится 2 часа 10 минут. Стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

11 АВГУСТА

Вятская филармония

- 18.00 - сольный концерт музыканта и ведущего Антона Лаврентьева «Ловец снов» (6+). Стоимость билетов - 600-2000 рублей.

Театр на Спасской

- 18.30 - моноспектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» (12+) с участием Георгия Иобадзе. Он продлится 1 час 10 минут. Стоимость билетов - 1000-2500 рублей.

Драмтеатр

- 19.00 - мелодрама «Соперницы» (16+) с участием Елены Яковлевой и Натальи Щукиной. Спектакль продлится 1 час 40 минут. Стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

12 АВГУСТА

Вятская филармония

- 18.00 - сольный творческий вечер эстрадной певицы Екатерины Семеновой (6+). Продолжительность мероприятия - 1 час 30 минут без антракта. Стоимость билетов - 600-2000 рублей.

Театр на Спасской

- 18.30 - спектакль «Вий» (12+). На сцене выступят Александр Лымарев, Виолетта Давыдовская, Ярослав Яркий, Алексей Лысенко, Валентин Валл. Продолжительность - 1 час 45 минут. Стоимость билетов - 1000-2500 рублей.

Драмтеатр

- 19.00 - комедия «Внимание на меня!» (12+) с участием Даниила Спиваковского. Спектакль займет 2 часа 20 минут. Стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

13 АВГУСТА

Драмтеатр

- 19.00 - творческий вечер, посвященный закрытию фестиваля (12+). В нем примут участие Эдуард Шульжевский, Елена Сафонова, Екатерина Семенова, Александр Постоленко, Иван Замотаев, Максим Колосов, Вадим Мичман, Евгения Лютая, Станислав Беляев, Антон Лаврентьев, Андрей Межулис. На закрытии фестиваля состоится гала-концерт и вручение призов за лучшие спектакли, фильмы, мужские и женские роли. Мероприятие займет 1 час 30 минут, стоимость билетов - 1200-3000 рублей.

КСТАТИ

«На семи холмах» - это фестиваль не только театра и кино, но и журналистики. 11 августа в отеле «Чарушин» состоится медиафорум. В его рамках пройдет семинар по работе с соцсетями, круглый стол, посвященный особенностям культурной журналистики, а также творческая встреча со звездами фестиваля и подведение итогов конкурса работ, посвященных 650-летию Кирова. К сожалению, все билеты на мероприятие уже раскуплены.